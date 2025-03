Geyse, da Seleção Brasileira, expõe insatisfação no Manchester United Record News|Do canal Record News no YouTube 06/03/2025 - 22h04 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h02 ) twitter

A jogadora brasileira, Geyse Ferreira, usou as redes sociais para desabafar sobre sua insatisfação no Manchester United. A declaração aconteceu no último domingo (02): "O ambiente, que deveria ser acolhedor, se torna um espaço de desconforto, onde a paz interior é difícil de ser encontrada”, disse a jogadora nas redes sociais. Recentemente, a atleta perdeu o irmão recentemente e passa por problemas psicológicos, segundo a agente dela: “O clube mostrou claramente que não conta com a Geyse. O United tentou emprestar a Geyse para um clube dos Estados Unidos".

️📲 Reprodução: Redes Sociais/geyse_ferreira

