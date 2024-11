Acidentes com embarcações crescem 64% no Pará; entenda caso ocorrido nesta segunda-feira (14)

No Pará, os acidentes com embarcações tiveram um aumento de 64% em 2024, em comparação com o mesmo período de 2023; já os naufrágios subiram em 33%. No caso mais recente, ocorrido nesta segunda-feira (14), uma embarcação que saiu de Belém, no Pará , com destino a Santana, no Amapá, foi invadida por água, e parte da carga precisou ser descartada para reduzir o peso do transporte — não houve feridos. A Marinha do Brasil enviou uma equipe para vistoriar o navio e abriu uma investigação para apurar o incidente. Embora os fortes ventos sejam uma possível causa, uma das suspeitas é a sobrecarga da embarcação.