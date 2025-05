Fábrica clandestina de cigarros é descoberta no interior de São Paulo

Uma fábrica clandestina de cigarros foi descoberta, na última quarta-feira (30), em um condomínio industrial de Americana, no interior de São Paulo . A polícia prendeu no local 21 pessoas, dentre elas 18 paraguaios. Os agentes acreditam que os trabalhadores foram aliciados com promessa de trabalho no Brasil. Ainda foram identificados dois galpões usados como depósitos de insumos na cidade de Amparo.