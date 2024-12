Ana Paula Lockmann assume presidência do TRT-15 e se torna a quarta mulher a ocupar o cargo

A desembargadora Ana Paula Lockmann tomou posse na presidência do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) em uma cerimônia realizada em Campinas nesta quinta-feira (5). Ela é a quarta mulher da história a ocupar o cargo. O evento contou com a presença de figuras importantes, como o presidente da RECORD, Luiz Claudio Costa , que parabenizou os membros da nova gestão, e o prefeito de Campinas, Dário Saadi.



Entre as prioridades da próxima gestão, estão o aprimoramento de soluções tecnológicas e a busca por iniciativas com o objetivo de otimizar os serviços, aliviar a carga de trabalho de magistrados e servidores e melhorar a prestação jurisdicional e o acesso à Justiça. O desembargador Samuel Hugo Lima, que presidiu o TRT-15 nos últimos dois anos, declarou estar feliz e confiante ao passar o bastão para Ana Paula Lockmann. Ele destacou os avanços alcançados em sua gestão e as boas expectativas para o futuro.