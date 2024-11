Aparição de Trump em drive-thru teria sido encenada, segundo jornal americano

A aparição de Donald Trump em um drive-thru foi parcialmente encenada , e motoristas atendidos foram previamente inspecionados e posicionados pelo Serviço Secreto Americano, conforme o jornal americano The Washington Post. Em meio à corrida eleitoral do republicano para as eleições do dia 5 de novembro, a lanchonete selecionada era em Pensilvânia , um dos estados com o eleitorado mais indeciso. Neste dia, o estabelecimento permaneceu fechado ao público durante a visita. Ninguém fez pedidos de comida; os participantes apenas recebiam o que Trump entregava, como porções de batatas fritas que o próprio candidato havia fritado.