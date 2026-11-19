China, EUA e Rússia adotam "declaração de paz" em carta
Texto diz que países se comprometem a defender estabilidade estratégica e segurança internacional
O presidente chinês Xi Jinping, o presidente dos EUA Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin fizeram nesta quinta-feira (19) uma reunião trilateral sem precedentes.
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