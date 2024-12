Corregedoria da PM afasta 13 suspeitos de envolvimento no caso de homem arremessado de ponte

A corregedoria da Polícia Militar afastou 13 suspeitos de envolvimento no caso de um oficial que teria jogado um homem de uma ponte , em direção a um rio, nesta segunda-feira (2). Segundo a PM, os policiais perseguiram a moto do sujeito até o bairro de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que é "totalmente contra a atitude do agente" e instaurou um inquérito para apurar os fatos. Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS Claudio Silva, ouvidor da polícia do estado de São Paulo, afirmou que o episódio é "um absurdo” e demonstra "a confiança que os agentes têm na certeza da impunidade de seus atos".