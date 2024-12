Entenda como ficará situação política na Síria após Bashar al-Assad ter sido deposto

A Síria pode sofrer uma disputa de forças entre facções e grupos terroristas no âmbito militar, afirmou o professor de relações internacionais Alexandre Pires, em entrevista à RECORD NEWS neste domingo (8). Segundo ele, este é um cenário difícil de prever, já que o líder sírio, Bashar al-Assad, acaba de ser deposto. O professor, contudo, traça um paralelo com a atual situação do Líbano : “Visto a instabilidade do cenário internacional, com a Rússia um pouco mais enfraquecida e o Irã sofrendo ataques em seu território, a Síria vai encontrar dificuldades para manter uma estabilidade nacional".