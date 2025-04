Coreia do Sul teme resposta russa em apoio à Coreia do Norte após envio de soldados para Ucrânia

A Coreia do Norte confirmou pela primeira vez o envio de tropas para lutar na guerra entre Rússia e Ucrânia. De acordo com a agência estatal de notícias, os soldados ajudaram Moscou a recuperar território sob controle ucraniano na região fronteiriça de Kursk. Não foi confirmado o número de soldados, mas agências da Coreia do Sul e de países ocidentais estimam cerca de 10 mil.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (28), o analista internacional Vladimir Feijó pontua que a intenção dos norte-coreanos ao confirmar a presença no conflito neste momento é de criar um alarde mundial, e abrir caminho para uma reciprocidade russa em relação à Coreia do Sul.



“A Coreia do Norte teria cumprido o seu lado da promessa, abrindo o terreno agora para o pedido de resposta russo em defesa da Coreia do Norte. A Coreia do Sul teme que haja uma espécie de cortina de fumaça, um ataque encenado do Sul contra o Norte para o Norte usar esse pedido de que a Rússia use as suas tropas para atacar a Coreia do Sul”, diz o especialista.