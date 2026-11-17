A Câmara dos Deputados adiou a votação, prevista para esta terça (17), da regulamentação das big techs. Entenda o projeto pela análise do advogado e especialista em direito digital Matheus Puppe.



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