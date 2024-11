Entenda por que Israel deve atacar o Irã antes das eleições americanas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse ao presidente Joe Biden que pretende atacar o Irã antes das eleições americanas , marcadas para o dia 5 de novembro. Segundo informações divulgadas pelo jornal The Washington Post, o premiê israelense também decidiu que os bombardeios terão como foco áreas militares e devem evitar as instalações nucleares e as refinarias de petróleo. Fontes ligadas ao governo relataram que a decisão deixou Biden “mais tranquilo”, já que o país tenta evitar o aumento da escalada de violência no Oriente Médio.