Fortuna descartada por engano: aprenda como manter as criptomoedas em segurança

O caso de uma mulher no Reino Unido que, por engano, jogou no lixo um pen drive do marido com R$ 22,5 milhões em criptomoedas reacendeu o alerta para os cuidados com a segurança do ativo. Em entrevista ao Hora News , Jean-Michel Guillot, executivo sênior da Dinamo Networks, ressalta que é preciso conhecimento para não ficar vulnerável às perdas das fortunas.



As criptomoedas, como o Bitcoin , são moedas digitais que utilizam senhas, ou chaves, para tornar transações mais seguras. Existem diversas maneiras de armazenar essas criptografias, como as carteiras digitais.



“A melhor forma que a gente recomenda sempre é utilizar carteiras de tipo hardware, que são um tipo de pen drive, mas desenvolvidos com vários mecanismos para garantir a segurança. Mesmo que o dispositivo seja perdido, é possível recuperar essas chaves e os Bitcoins associados”, explica Guillot.



Caso a pessoa não opte pela autocustódia, Jean aconselha confiar a guarda a uma instituição, de preferência regulada pelo Banco Central , que será responsável pela proteção dos ativos.