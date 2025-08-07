Robôs humanoides para compra e locação em Pequim dançam e até fazem tarefas domésticas

A cidade de Pequim, na China, inaugurou uma loja em que mais de 40 marcas apresentam cerca de 100 robôs humanoides diferentes. Os dispositivos têm funções variadas , como dançar e até ajudar nas tarefas domésticas.



O espaço opera no modelo 4S, oferecendo vendas, manutenção, aluguel, financiamento e seguro dos equipamentos, e se tornou uma vitrine da aposta chinesa no setor de inteligência artificial .



Em 2024, o país investiu mais de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 100 bilhões, na cotação atual) em robótica e planeja expandir esse valor nos próximos anos.