Influenciadora brasileira de 31 anos morre atropelada em faixa de pedestres na França

A influenciadora digital Fernanda Lind, de 31 anos, morreu após ser atropelada em uma faixa de pedestres em Paris, na tarde desta quarta-feira (16). A informação foi confirmada no perfil dela nas redes sociais . O motorista que atropelou Fernanda foi identificado e detido para investigações. Natural de Santos, a brasileira morava no exterior desde 2018 e compartilhava dicas de como economizar em viagens para a capital francesa. A família de Fernanda informou que os órgãos da influenciadora serão doados e que as postagens serão mantidas.