‘Operação Vingança’ chega aos cinemas com questionamentos sobre qual o limite para conseguir Justiça

Com uma mistura de ação e suspense, o longa Operação Vingança chegou às telonas brasileiras nesta quinta-feira (10), com nomes como Rami Malek, Laurence Fishburne e Rachel Brosnahan no elenco.

A trama acompanha a história do protagonista Charles Heller, interpretado por Malek, que entra no submundo do terrorismo após a mulher dele ser assassinada em um ataque em Londres . Em sua jornada, o criptógrafo da CIA começa a buscar sua vingança, enfrentando situações que geram o questionamento de qual o limite para conseguir justiça.