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Itens de Michael Jackson e princesa Diana serão leiloados

Jaqueta usada no clipe de 'Thriller' e vestidos de Lady Di devem alcançar valores milionários

Hora News|Do R7

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Em dezembro, os Emirados Árabes Unidos sediarão dois leilões que prometem atrair a atenção dos fãs de Michael Jackson e da princesa Diana.

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