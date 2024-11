Justiça argentina volta a indiciar médica brasileira por morte de modelo que caiu de prédio

O Ministério Público da Argentina voltou a indiciar a médica brasileira Juliana Mourão, nesta semana, pela morte da modelo Emmily Rodrigues . Segundo a Justiça, a médica estava no apartamento de onde Emmily caiu do sexto andar no dia 30 de março de 2023 e não prestou socorro à vítima, que passava mal após o provável consumo de álcool e drogas. No dia da morte da modelo, Juliana foi acusada e presa, porém, apenas duas horas após a prisão, ela foi liberada. A Justiça argentina mudou sua decisão sobre o caso e volta a acusar a médica por homicídio culposo. O empresário argentino Francisco Sáenz Valiente, dono do imóvel, também passou a ser acusado por abandonar a estudante.