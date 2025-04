Parlamento da Ucrânia prorroga lei marcial e mantém Zelensky no poder até agosto

O Parlamento da Ucrânia prorrogou até agosto, nesta quarta-feira (16), a lei marcial que mantém o presidente do país, Volodymyr Zelensky , no poder. Essa medida veio em meio à forte pressão dos Estados Unidos e da Rússia para a escolha de um novo líder, já que o mandato do ucraniano terminou em 2024. A decisão suspende o ciclo de eleições e permite que a Ucrânia siga mobilizando as tropas em meio ao conflito com os russos.



Atualmente, as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia estão paralisadas — o presidente americano, Donald Trump, busca um acordo de cessar-fogo há dois meses. O russo Vladimir Putin não concorda com alguns termos e modificações podem ser feitas nos próximos dias ou semanas.