Lei de imigração faz aumentar busca de pais para regularizar documentos dos filhos nascidos nos EUA

As mudanças promovidas pelo presidente Donald Trump provocaram aumento na demanda por atendimentos nos consulados americanos . Segundo a Polícia Federal, 11 mil brasileiros foram deportados dos Estados Unidos nos últimos seis anos.



O cônsul-geral do Brasil em Boston, o embaixador Santiago Mourão, afirma, em entrevista ao Mundo Record News desta quarta-feira (16), que muitos pais têm se preocupado com a possibilidade de deportação e, por isso, buscam regularizar a documentação própria e a dos filhos — pela legislação do país, eles podem ser deportados mesmo que os filhos tenham nascido nos EUA.



Como é proibido deportar cidadãos americanos, crianças nessas condições permanecem no país. Se os pais forem expulsos, a guarda fica sob responsabilidade do Estado. Para evitar a separação, muitos brasileiros recorrem a documentos que permitem a guarda provisória dos filhos a terceiros. Apenas em fevereiro, o Consulado de Boston emitiu mais de 400 registros de nascimento.