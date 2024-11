Lula encarou tentativa de golpe de Estado com ‘perplexidade e indignação’, diz Paulo Pimenta

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, concedeu uma entrevista exclusiva à RECORD NEWS nesta quinta-feira (21) e comentou a repercussão do suposto plano de militares para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. “O presidente recebeu com perplexidade e indignação. Não é uma coisa trivial, você imaginar que o ajudante de ordem do Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, tinha no computador dele um plano detalhado que envolvia o assassinato do presidente ”, disse.



O ministro ainda falou sobre o fato de Lula, que liderava a Cúpula do G20 , ter demorado para se pronunciar. “Não teria sentido. Nós, com os chefes de Estado do mundo inteiro aqui, tirar o presidente dessa agenda para vir falar sobre um fato do qual quem deve falar é a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário”, completa.