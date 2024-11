Análise: G20 mostra que ainda existe 'campo de vitória' em meio às divergências entre os países

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (19), Vladimir Feijó, doutor em direito internacional, analisou a cúpula do G20 de 2024 , sediada no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. “Esse G20 foi, de fato, uma vitória, não só do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, mas também de outros tantos países, para mostrar que, apesar de divergências, tem campo de vitória”, disse. Ele também ressaltou que o encontro deixou um legado para os próximos, como o G20 Social , que inclui a sociedade civil organizada em discussões do evento.