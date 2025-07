Moraes: Bolsonaro não pode usar redes sociais de terceiros e instigar chefe de estado estrangeiro

Nesta quinta-feira (23), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou em nova decisão que a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, na última segunda-feira (21), quando mostrou a tornozeleira eletrônica e conversou com jornalistas, tratou-se de um caso “isolado” e que isso não justifica prisão. Moraes ressaltou, no entanto, que, caso alguma das medidas cautelares seja desrespeitada, isso pode resultar em detenção.



Além disso, o ministro destacou que Bolsonaro não está autorizado a utilizar as redes sociais de terceiros para promover a própria imagem. A defesa do ex-presidente havia solicitado explicações sobre essa medida cautelar.



Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas ou de participar de eventos públicos e privados, mas deve respeitar a imposição do toque de recolher à noite, inclusive nos finais de semana, entre outras medidas cautelares estabelecidas pelo Supremo.