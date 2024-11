Ministério do Trabalho resgata 61 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Minas Gerais

O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 61 pessoas em situação análoga à escravidão em Bocaiúva e Montes Claros, no norte de Minas Gerais. A maioria dos trabalhadores foi encontrada em uma empresa de extração de quartzo — apenas um deles estava em uma fazenda de gado. Segundo o MTE , foram fiscalizados nove alvos nos municípios no interior mineiro entre os dias 3 e 12 de novembro. Os fiscais apontaram que não havia direcionamento técnico na coleta do mineral, nem na manutenção constante dos poços e galerias, com risco de desestabilização e colapso das aberturas. Também foi apontada a alta probabilidade de intoxicação e asfixia dos trabalhadores enquanto residiam por lá. O MTE contou com apoio do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal.