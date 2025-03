Frente fria no Sudeste deve aliviar calorão na próxima semana, diz meteorologista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), Giovanni Dolif, meteorologista do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), comenta que a onda de calor presente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil deve ser atenuada com uma leve friagem ao longo da próxima semana.



Na segunda-feira (10), uma frente fria vinda do Sul vai trazer as temperaturas em São Paulo de volta à normalidade. Uma segunda onda, na quarta-feira (12), deve reforçar os efeitos da primeira e abaixar ainda mais os termômetros.



Para o dia de hoje, o especialista prevê uma pequena chance de chuva na cidade de São Paulo e mais um dia ensolarado na capital fluminense. Nas regiões Norte e algumas áreas do Mato Grosso, nuvens estão presentes, que indicam possíveis temporais .