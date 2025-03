Justiça nega prisão domiciliar para mulher acusada de matar empresário envenenado com brigadeirão

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão domiciliar para Suyany Breschak, acusada de participar do assassinato do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, em maio d 2024. Atualmente, Suyany está no presídio Djanira Dolores de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu.



A defesa da acusada solicitou a prisão domiciliar sob a justificativa de que ela havia sido agredida no presídio e que é alvo de ameaças constantes. A outra ré no caso, Júlia Andrade Cathermol, que era namorada da vítima, também está presa.



A vítima morreu após comer um brigadeirão oferecido pela namorada em 17 de maio de 2024. O corpo de Ormond foi encontrado 20 dias depois, após vizinhos relatarem um cheiro forte vindo do apartamento; a motivação do crime seria dinheiro, visto que Júlia queria ter acesso aos bens de Luiz.