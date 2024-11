'Mundo justo e um planeta sustentável'; veja a íntegra do discurso de Lula no encerramento do G20

O presidente Lula fez o discurso de encerramento da cúpula do G20 , no início da tarde desta terça-feira (19). O evento reuniu líderes das maiores economias do mundo, no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de novembro. Lula ainda passou o "martelo" da presidência do evento para Cyril Ramaphosa, que sediará o encontro de 2025 , na África do Sul. "Essa não é uma transmissão de presidência comum. É a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem a América Latina e a África", disse. “Vamos seguir construindo um mundo justo e um planeta sustentável”, finalizou.