'Nosso maior legado': veja a íntegra do discurso de Lula na abertura do G20

Após receber os chefes de Estado das principais economias do mundo , nesta segunda-feira (18), o presidente Lula deu início à reunião do G20 com um discurso de abertura sobre o lançamento da aliança global contra a fome e a pobreza , principal tema a ser debatido ao longo dos dois dias do evento. Lula diz que o acordo "será o maior legado" da organização e falou sobre o projeto de retirar o Brasil do mapa da fome até 2026. Além disso, o presidente comentou outros assuntos relevantes para o cenário internacional, como a população deslocada pelas guerras no Oriente Médio e o investimento bélico recorde no ano de 2024.