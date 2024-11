‘Musk pode ter uma influência perigosa e superior a um Estado Nacional’, afirma professor

“Para o bem da humanidade e do mercado, os Estados Unidos deveriam estimular a concorrência a fim de limitar o poder de Elon Musk ”, fala Ricardo Cabral, especialista em história militar, estratégia e geopolítica, em entrevista ao Hora News, nesta quarta-feira (6). O empresário fez doações para a campanha de Donald Trump e, segundo Cabral, terá uma "influência perigosa" no novo governo. “Ele pode ter um poder superior a um Estado Nacional, a partir do controle das mídias e dos satélites, por exemplo.”