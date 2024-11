Agora: Lula recepciona chefes de Estado em abertura de cúpula das principais economias do mundo

Com o início da cúpula do G20 nesta segunda-feira (18), Lula recepcionou a chegada dos chefes de Estado que irão participar da reunião que marca o lançamento da aliança global contra a fome e a pobreza . São esperadas as participações de líderes mundiais como Xi Jinping, Joe Biden, Javier Milei, Emmanuel Macron e outras autoridades da União Europeia e União Africana.



A iniciativa brasileira busca incluir 500 milhões de pessoas em programas de transferência de renda e sistemas de proteção social até 2030. Cerca de 40 países já aderiram à aliança e são esperados que mais líderes participem até o final do evento.