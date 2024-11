Parte da população de Porto Alegre perdeu o título de eleitor nas enchentes

A expectativa dos principais candidatos à prefeitura de Porto Alegre é de uma redução no índice de abstenção em relação ao primeiro turno, conforme informou Daniene Dalle Tese, repórter da RECORD NEWS, neste domingo (27). No dia 6, a capital gaúcha registrou o maior índice de abstenção da história, com cerca de 340 mil eleitores ausentes. Nos últimos dias, os candidatos, Sebastião Melo (MDB) , que obteve 49,72% dos votos no primeiro turno, e Maria do Rosário (PT) , que registrou 26,28%, intensificaram esforços para mobilizar a população. As enchentes ocorridas em abril de 2024 destruíram a documentação de parte dos eleitores. Campanhas foram realizadas para facilitar a regularização desses documentos.