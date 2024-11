Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), volta a operar mais de cinco meses após enchentes

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), voltou a operar nesta segunda-feira (21), mais de cinco meses depois de ser inundado pela enchente de maio. O Jornal da Record estava no primeiro voo comercial que partiu do interior de São Paulo e pousou na capital gaúcha. Uma viagem que marca uma nova etapa na reconstrução do Rio Grande do Sul.