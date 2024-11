Pesquisa indica que número de atropelamentos aumentou no país

Uma pesquisa feita pelo Ministério dos Transportes mostrou que entre janeiro e julho ocorreram 15.516 atropelamentos . Só em São Paulo, entre janeiro e setembro, foram registradas 1.068 mortes, o que representa um aumento de 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. Outro levantamento, esse do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, da Caixa Econômica Federal , aponta que até outubro, mais de R$ 3,6 bilhões foram gastos em indenizações pelo poder público.