‘Por um mundo justo e sustentável’: Lula faz discurso no encerramento da cúpula do G20 Social; veja

Durante o encerramento da cúpula do G20 Social , no Rio de Janeiro, neste sábado (16), o presidente Lula classificou o encontro como um “momento histórico” e recebeu a Declaração Final com as propostas discutidas ao longo do ano sobre o combate à fome , a sustentabilidade e a reforma da governança global. Entre os desafios, o líder brasileiro disse que “os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas”. Além disso, ele agradeceu pelo engajamento de todos os participantes e afirmou que “os esforços devem continuar para a construção de um mundo justo e um planeta sustentável”.