Proposta de corte de gastos é 'dentro das expectativas', mas causa estresse com renúncia fiscal

O mercado teme como a proposta de corte de gastos será aplicada e sua tramitação, conforme afirmou Paula Zogbi, gerente de Research da Nomad, em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (28). A análise ocorre porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) , apresentou detalhes do novo pacote fiscal, anunciado ontem, com o objetivo de gerar uma economia de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos.



Paula destacou que, embora a proposta esteja dentro das expectativas, o que mais trouxe “estresse para o mercado” foi o anúncio da medida de cortes de gastos combinado com a renúncia fiscal, mesmo com o governo considerando o impacto do efeito do imposto de renda .