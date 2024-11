'Gastos com saúde vão continuar 100% dedutíveis’, afirma ministro

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (28), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), apresentou detalhes do novo pacote fiscal , anunciado ontem, com o objetivo de gerar uma economia de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. Haddad afirmou que os gastos com saúde , como tratamentos médicos, continuam sendo dedutíveis em sua integralidade. Mas disse que a isenção do Imposto de Renda por razões de saúde vai ficar limitada a quem ganha até R$ 20 mil por mês. “A pessoa continuará deduzindo 100% dos gastos de saúde, seja no plano ou particular, mas, se ganhar mais do que essa faixa, não fica isenta", falou. Segundo o ministro, essas duas medidas combinadas garantem os R$ 35 bilhões que compensam o aumento da faixa de isenção.