Teto de farmácia desaba em Itapevi, na Grande São Paulo; vídeo

Em Itapevi , na região metropolitana de São Paulo, um teto desabou sobre uma farmácia localizada em uma área isolada nesta terça-feira (22), por volta das 17h — no local, também funcionava uma clínica odontológica. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros realizam atendimento. Até o momento, não há informações sobre vítimas. Nas imagens capturadas pelo helicóptero da RECORD NEWS, é possível ver os estragos causados pelo acidente , que também atingiu os arredores. Moradores do entorno da região foram orientados a deixar suas casas.