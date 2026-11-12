Troca de tiros é registrada perto da Casa Branca
Pelo menos quatro pessoas foram baleadas
Um tiroteio foi registrado nas proximidades da Casa Branca, nos Estados Unidos, na manhã desta quinta-feira (12).
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