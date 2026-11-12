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Troca de tiros é registrada perto da Casa Branca

Pelo menos quatro pessoas foram baleadas

Hora News|Do R7

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Um tiroteio foi registrado nas proximidades da Casa Branca, nos Estados Unidos, na manhã desta quinta-feira (12).

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