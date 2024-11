'Trump vai apoiar a forma como Israel conduz conflitos, diferentemente de Kamala', analisa professor

Diferente de Kamala Harris e Joe Biden, após ser eleito como presidente dos EUA nesta quarta-feira (6), Donald Trump deve se aproximar do governo de Benjamin Netanyahu e intensificar o apoio a Israel na guerra contra os grupos terrorista Hamas e Hezbollah. Durante uma entrevista concedida à RECORD NEWS, o professor de direito internacional Manuel Furriela comentou as questões geopolíticas que Trump deve enfrentar em seu segundo mandato. Segundo o especialista, mesmo que apoiem Israel, o posicionamento de Trump diante da guerra é diferente do que era proposto por Kamala Harris e Joe Biden. Enquanto os democratas tentaram se afastar do governo de Netanyahu , Trump deve se aproximar e endossar as ações do chefe de estado israelense.