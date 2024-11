Trump vota no terceiro estado mais populoso dos Estados Unidos nesta terça-feira (5)

Diferentemente de Kamala Harris , que já votou antecipadamente pelo correio, Donald Trump chegou à Flórida na madrugada desta terça-feira (5) e deve comparecer à urna de West Palm Beach em breve, segundo a correspondente da RECORD Juliana Rios. O republicano deve ficar no estado até o resultado das apurações. Com 23 milhões de pessoas, a Flórida é o terceiro estado mais populoso do país e tem um grande peso nas eleições, pois possui 30 delegados.



