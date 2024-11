Venezuela corta acesso à água e à energia elétrica em embaixada argentina

O regime de Nicolás Maduro cortou a água potável e a energia elétrica e restringiu a entrada de alimentos na embaixada da Argentina na Venezuela , nesta quinta-feira (28), de acordo com a oposição venezuelana. Segundo Edmundo González, que está exilado na Espanha e foi adversário de Maduro nas eleições presidenciais do país, o governo está "violando os direitos humanos". Seis opositores de Maduro, que trabalharam para a líder opositora María Corina Machado, estão abrigados na embaixada. O Brasil toma conta da residência argentina desde o fim de julho, quando Maduro expulsou representantes diplomáticos argentinos do país. O governo da Venezuela ainda não se manifestou oficialmente.