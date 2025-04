Conheça o La Pyramide, primeiro restaurante a receber três estrelas Michelin

Considerado um templo da alta gastronomia e um dos melhores restaurantes do mundo, o La Pyramide completa 200 anos em 2025. Localizado em Lyon, na França, ele foi o primeiro a receber três estrelas Michelin — premiação que seleciona experiências culinárias de excelência.





A ideia para quem decide experimentar a comida do local é sentir o sabor diferenciado das iguarias. Patrick Henriroux, chefe do restaurante, diz que precisou aprimorar as próprias habilidades para crescer na profissão. "Tivemos que melhorar o nosso nível de jogo, nos mover mais rápido que os outros, e isso acabou sendo uma vantagem enorme para nós”, afirma o francês.