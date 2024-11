Vídeo mostra discussão intensa antes de homem atear fogo em pessoas em situação de rua

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostrou que houve uma discussão intensa minutos antes de um homem atear fogo em pessoas em situação de rua no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro . As vítimas dormiam em frente a um restaurante na rua São Manuel, no último dia 12, quando foram atacadas. Uma cachorrinha que estava junto ficou ferida.



A polícia tenta identificar o suspeito do crime. O caso é investigado pela 10ª DP (Botafogo) como tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, incêndio e maus-tratos a animais. Segundo testemunhas, o agressor também é uma pessoa situação de rua e conhece as vítimas.