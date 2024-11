PM cai em emboscada e é fuzilado no Rio de Janeiro; blindagem do carro não suportou tiros

O sargento da polícia militar do Rio de Janeiro Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz, de 42 anos, foi morto a tiros após cair em uma emboscada na noite desta quinta-feira (17), em Realengo, na zona oeste da capital fluminense. Embora estivesse em um carro blindado, o vidro do passageiro não conseguiu conter os mais de dez disparos feitos com fuzis pelos atiradores. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas Marcelo Rodrigo morreu no local. Imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas na tentativa de identificar os suspeitos.