Além do presidente: eleição do Congresso americano pode ditar rumo do próximo governo

Com o fim das eleições americanas nesta terça-feira (5), os olhos do mundo estão voltados para a escolha do próximo presidente dos Estados Unidos. Mas o eleitorado tem de escolher ainda quem serão os novos representantes da Câmara dos Deputados e do Senado — o que ditará os rumos do governo pelos próximos anos. Para a professora de relações internacionais Denilde Holzhacker, ambas as casas devem se manter com maioria republicana. Na entrevista concedida à RECORD NEWS nesta segunda-feira (4), Denilde afirma que, por causa disso, Kamala Harris pode enfrentar dificuldades para governar, se for eleita, enquanto Donald Trump deve encontrar um cenário mais favorável.