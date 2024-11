Donald Trump será 'parceiro de Israel sem censuras', mas tende a se distanciar de Zelensky

Eleito presidente dos Estados Unidos nesta quinta-feira (6), Donald Trump assume a Casa Branca em 2025 e deve mudar a perspectiva americana com relação aos conflitos internacionais, como a guerra no Oriente Médio, o apoio a Israel e o posicionamento frente à Otan e à Ucrânia. Em entrevista concedida à RECORD NEWS, a professora de direito internacional da USP (Universidade de São Paulo) Maristela Basso comentou o futuro da política internacional dos Estados Unidos com Trump no poder.



Segundo Maristela, o empresário será um "parceiro sem censuras" de Israel, diferentemente do presidente Joe Biden, que se distanciou do conflito por discordâncias com a gestão de Benjamin Netanyahu. Já com relação à questão da guerra entre Ucrânia e Rússia , a professora diz que Trump tende a se distanciar de Zelensky e da Otan, o que pode beneficiar Putin no conflito.