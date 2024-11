Guerra no Oriente Médio: o que falta para o cessar-fogo virar acordo de paz?

O cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o grupo terrorista do Hezbollah , firmado nesta terça-feira (26), pode virar um caminho para a paz no Oriente Médio. Em entrevista à RECORD NEWS, o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin disse que, caso a trégua no conflito entre Israel e Hezbollah envolvesse dois países, o processo seria seguido por um armistício. Mas, como se trata de uma negociação com uma organização terrorista , o cessar-fogo pode pular essa etapa e se tornar permanente.