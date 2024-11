Indefinição sobre volta da luz impede varejistas de voltar a trabalhar, diz Fecomércio

O setor varejista de São Paulo calcula um prejuízo de R$ 1,82 bilhão devido ao apagão que afetou a cidade a partir da última sexta-feira (11) — de acordo com um levantamento realizado pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). Muitas regiões continuam sem eletricidade e, segundo Cristiane Cortez, assessora da Fecomércio, a falta de informação sobre a volta a energia dificulta o planejamento dos empresários. Em entrevista à RECORD NEWS, Cristiane aponta que, além de não conseguirem abrir as portas, os comerciantes que trabalham com produtos perecíveis enfrentam o risco de perder toda a mercadoria.