Ataques hackers no Brasil e no mundo acendem alerta

Ao longo da semana, o Tesouro Nacional, o Porto de Santos e a Caixa foram alvos de ataques hackers. Três instituições estratégicas do Brasil que tiveram dados sigilosos de milhões de brasileiros acessíveis aos criminosos.



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