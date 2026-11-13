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Ataques hackers no Brasil e no mundo acendem alerta

Tesouro Nacional, Porto de Santos e Caixa foram alvos recentes no país

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Ao longo da semana, o Tesouro Nacional, o Porto de Santos e a Caixa foram alvos de ataques hackers. Três instituições estratégicas do Brasil que tiveram dados sigilosos de milhões de brasileiros acessíveis aos criminosos.

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