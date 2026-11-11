Black Friday acontece no próximo dia 27 de novembro
Especialista explica cuidados na hora de fazer compras e parcelamentos
A aproximação da Black Friday no Brasil levanta questões sobre como os consumidores podem aproveitar as ofertas sem cair em armadilhas financeiras. Reinaldo Domingos, especialista em educação financeira, conhecido como "Dr. Dívidas", compartilhou orientações valiosas para quem deseja fazer compras inteligentes durante este período.
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