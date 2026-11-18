China quebrou recorde de dança com apresentação feita por 151 robôs humanoides. A coreografia veio para mostrar os avanços da indústria chinesa de robótica na semana da Cúpula da APEC.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!