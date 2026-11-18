China entra para o Livro dos Recordes com apresentação de robôs
Apresentação foi realizada para mostrar os avanços da indústria de robótica
China quebrou recorde de dança com apresentação feita por 151 robôs humanoides. A coreografia veio para mostrar os avanços da indústria chinesa de robótica na semana da Cúpula da APEC.
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